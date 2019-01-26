機捷A2往A1站訊號異常 北上列車行車受影響

2019-01-26 12:09

［記者謝武雄／桃園報導］機場捷運今日早上7點40分由A2三重站開往A1台北車站的北上列車，突然出現訊號異常狀況，司機員經行控中心指示立刻改以手動慢速行駛至A1台北車站，造成之後的北上列車都受到影響，目前桃園大眾捷運公司已經緊急派員前往搶修，中午12點左右恢復正常通車，所幸南下列車號誌系統正常，民眾出國影響不大。

桃捷公司表示，因為A2三重站開往A1台北車站是屬於地下軌道，基於安全考量，維修期間，列車由A2北上前往A1站時，皆以時速25KM的手動慢速行駛模式前進，另外，這段期間所有北上的直達車都比照普通車站站皆停；雖然北上號誌系統於中午12點左右恢復正常，但為了車班調度，桃捷公司也將12點以後所有北上直達車改為站站皆停。

桃捷公司說，由於A2北上前往A1站時，皆會手動慢速行駛模式前進，導致所有班車進站時間都會延後，也影響到南下列車的調度，但南下列車行車時間正常，直達車從台北車站到機場仍然是35分鐘、普通車46分鐘，對出國民眾影響不大。

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