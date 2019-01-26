「我要當阿嬤的眼睛，繼續幸福生活」家扶自強家庭表揚滿洋蔥

2019-01-26 12:03

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣家扶中心今表揚自強家庭，家庭主委陳燦勳提供每戶1萬元購物金，帶著自強家庭採購生活必需品，歡喜好過年。

維強從小與程素玉阿嬤相依為命，年邁的阿嬤有心臟病，眼睛不好，只能在身體狀況好時出外撿拾資源回收，或是做些家庭代工，維強假日會陪著阿嬤撿拾資源回收，平時也會幫阿嬤做代工，雖生活艱辛，祖孫感情非常好。

「我要當阿嬤的眼睛，陪她平安過生活」維強利用購物金，幫阿嬤與自己添購新衣，購買床單、被單，換新迎新年。

陳葉素娥阿嬤獨自扶養外孫女10多年 ，只要有工作就會拖著退化的膝蓋與孱弱的身軀去做，外孫女思云陪伴阿嬤買了電鍋、吸塵器、抽油煙機等小家電，盼阿嬤做家事更輕鬆。

陳燦勳說，14戶自強家庭從家扶扶助1100個家庭中選出，面對生命頓失依靠逆境，仍一肩扛起壓力，攜子帶孫撫育成人，走出人生低谷，透過表揚鼓勵他們走過風雨邁向天晴。

自強家庭一起到大賣場採買家電、日常用品、年菜、家俱，希望透過本鼓勵，為新的一年增添溫馨積極向上的生活新動力，鼓勵家庭成員懷抱希望、堅忍向前、迎向嶄新的未來。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/