內灣、尖石風景區春節易壅塞 警將實施分流措施

2019-01-26 12:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕春節9天連假即至，新竹縣政府警察局橫山分局針對進入內灣、尖石風景區易壅塞道路，將規劃替代道路交通疏導，並編排員警及義交站立台3線、十分寮路口交通指揮，並擺設三角錐實施分流，以避免轉彎及直行車輛打結，也呼籲用路人配合。

橫山分局規劃的交通分流措施如下：

（一）往內灣地區的遊客，由十分寮路口沿120線往內灣風景區;往尖石地區的遊客，由台3線69.8公里新興（仁愛）街平交道路口→竹35線（接水防道路）→左轉永豐橋→由內灣進入尖石風景區。

（二）尖石往內灣道路10:00~16:00易壅塞請改道行駛替代道路。

替代道路1：左轉內灣大橋 →右轉內豐道路 →水防道路 → 右轉竹35線（增昌橋） → 仁愛街或水防道路 →台3線。

替代道路2：內灣 → 左轉永豐橋 → 右轉水防道路 → 右轉竹35線（增昌橋） →仁愛街或水防道路 → 台3線。

橫山分局長王文生除勉勵執勤同仁辛勞外，也提醒呼籲駕駛人注意行車交通安全，尤其夜間視線較差，請開啟車燈並減速慢行，返鄉團聚切勿飲酒駕車。

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