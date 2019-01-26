尾牙發「每人1本千元鈔」超狂！她揭公司「百萬紅包」真相...

2019-01-26 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕農曆年將至，許多人期待年終獎金和尾牙抽獎，讓自己能在辛苦一整年後，好好享受一番。一名女網友日前參加公司尾牙，菜還沒上，桌上即放滿一本本千元現金，讓她好心動，沒想到真相卻令人哭笑不得。

一名女網友在臉書「爆廢公社」社團中貼文，「公司尾牙菜都還沒上就先一人發一本，這麼棒的公司要去哪找」，只見圓桌上除了碗盤和杯子外，最吸睛的就屬數本千元藍鈔，該名女網友也在留言處透露，「菜單上還寫百萬紅包」。

網友看完後紛紛激動回覆，「公司有缺人嗎」、「差點嚇到辭職去應徵」，但有眼尖的網友發現不對勁，「鈔票流水號都一樣」、「木匠銀行是哪裡通用幣」。

之後女網友才揭曉答案，原來這些千元鈔只是裝檸檬糖霜蛋糕的紙盒，而百萬紅包是指公司贈送的紅包袋及這盒蛋糕，讓同公司的員工也留言，「以為裡面有裝錢，害大家高興了一下…」、「差點全盤打包 」；網友則大讚，「感覺公司有用心設計過」、「這噱頭十足」。

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