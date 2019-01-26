農友自救 建造太陽蜂巢！

2019-01-26 12:13

〔記者歐素美／台中報導〕台灣食在安心農產運銷合作社為農業及生態的永續發展，邀請德國Johannes等4人來台傳授「太陽蜂巢」的作法，吸引許多農友、老師及家長帶著子女參加。台灣食在安心農產運銷合作社理事長巫建旺表示，台灣現有養蜂作法使得蜜蜂愈來愈少，農友未來可以靠著「太陽蜂巢」自給自足，讓蜜蜂為農作授粉，不用再倚賴人工或養蜂人。

台灣食在安心農產運銷合作社於1月20至22日在東勢區石圍牆酒庄，舉辦為期3天的「太陽蜂巢」研習，邀請來自德國的Johannes、Agata、Serena、Jared等4人傳授作法及讓民眾了解蜜蜂的奧秘。 參與的許晉田在東勢經營有機香料農莊，去年也曾至德國參觀當地的ＢＤ農法（Bio-Dynamic Agriculture生機互動農法）及太陽蜂巢的做法。他表示，經營農場需要養蜂以替農作授粉，但目前台灣養蜂的作法主要在取蜜，結果使得蜂群愈來愈少，農友被迫要以人工授粉等方式替代，「太陽蜂巢」是一種永續經營的觀念，讓蜜蜂生生不息，農友自然受益。

巫建旺說，台灣養蜂是用人的角度來取得蜂蜜，但人類將蜜蜂過冬的蜂蜜取走了，蜜蜂被迫再外出採蜜，結果造成過勞死或體質愈來愈弱，使得蜂群愈來愈少。引進「太陽蜂巢」，是農友自救的行動，因為站在農友的角度，蜜蜂主要是幫助農作授粉，蜂蜜是次要的東西，希望藉由研習傳達生態永續的觀念，未來各農場自己掛一個「太陽蜂巢」，多餘的蜂蜜才取，就不用擔心農作授粉出問題。

「太陽蜂巢」是採用木材及麥桿或稻草編織成蜂巢，引進蜜蜂在內生長。巫建旺說，「太陽蜂巢」至少需養蜂一年後，再在最上方放置一個圓形小蜂巢，蜜蜂若有多餘的蜜，會存在小蜂巢中，農友再取來食用，也是生機互動的一種方式。

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