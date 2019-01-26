校園當自家停車場 侯友宜斥離譜

2019-01-26 11:44

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜今（26）天早上到蘆洲湧蓮寺、保和宮參拜祈福，同時發送福袋春聯給民眾拜早年，有民眾一早就來排隊，希望拿到市長送的福袋討個好兆頭；對於新北有校長將校園當自家停車場惹議，侯友宜直批是不良示範，強調身教重於言教，雖然校長已經申請退休，但該追究的責任還是會追究。

侯友宜說，湧蓮寺是蘆洲重要的宗教信仰中心，到湧蓮寺參拜並發福袋和春聯跟民眾結緣，希望觀世音菩薩保祐所有信眾，讓民眾今年都可以快快樂樂過一個好春節，今年大小事情可以平安順利。

對於近期要進行的警政人事異動，侯友宜表示，他期待警政的推動不要受到太多的干擾，能夠保持行政中立，捍衛社會治安，讓台灣的治安一天比一天好；警政署對人事的安排，有行之多年的考量依據，包括績效、年資、倫理、階級各方面，讓警政署充分發揮他的角色跟功能，才能夠團結一致，捍衛整個社會治安。

侯友宜也提到，欽賢國中校長把賓士車擺在校園裡面，這是很不好的行為，也是非常不好的示範，他強調，自己相當重視學校的品德教育，校長一定要身教重於言教，要以身作則，做同學的榜樣；因此，這個校長的行是不恰當也很離譜，已經送到考績委員會嚴懲，同時校長也提出2月1日退休的申請，「不管退休與否，該追究的責任，我們還是會追究」。

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