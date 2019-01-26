唐寶寶花蓮冬令營 遊文創學藝術

2019-01-26 11:41

［記者王峻祺／花蓮報導］唐氏症基金會、唐氏症關愛者協會及花蓮特殊教育學校一連3天在花蓮舉辦唐寶寶冬令營，提供照顧者喘息機會，也讓唐寶寶在多元課程安排下，提升社會參與及人際互動，其中一站還到花蓮文化創意產業園區，拼貼馬賽克磚，展現奔放的藝術創造力。

每年最讓唐寶寶期待的冬令營，今年共有30名16歲到30歲的唐氏症及心智障礙者參加，他們在志工陪同下，透過「藝術」、「海洋」及「多元文化」等活動，強化生活自理能力、學習遵守團體規範及生活禮儀，並在互動中，學習合作及正向的社交技巧。

唐氏症基金會董事長林正俠說，每年透過舉辦營隊，讓唐寶寶們體驗團體生活，也讓終年無休照顧孩子的家長們，藉由冬令營活動獲得喘息機會，紓解家庭長期照顧壓力。

他強調，唐寶寶受限心智和身體，平日接觸的人與環境都比一般孩子有限，透過唐氏症基金會、唐氏症關愛者協會為他們量身打造的營隊，在活動中展現自信，並由志工陪伴走訪各景點，了解花蓮的歷史文化、地理及藝術人文，挑戰自己走入人群，發掘更多美好事物。

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