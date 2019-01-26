樹科大電競體驗營 全國百餘位學子迎接ACGe產業鏈

2019-01-26 12:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕樹德科大動畫與遊戲設計系暨電競產業管理學士學位學程在寒假第一週即展開為期4天的「高中職動畫、遊戲、電競體驗營」，來自全國高中職校相關科別的161位學子體驗首座由樹德科大打造的大學電競城，迎接未來ACGe的產業發展。

樹德科大表示，ACGe即指A（動畫）、C（漫畫）、G（遊戲）、e-sports（電競），雖然參加的學生多數來自動畫或多媒體相關連的科別，但大學端與高中職端在教學方式與設備、師資等各有不同，活動內容從入門的動畫、遊戲、電競產業等各領域的專業技術與資訊開跑，再由專業及實務兼具的大學端教授授課。

課程包括2D及3D動畫基礎、遊戲程式設計、VR互動製作、多媒體製播，以及互動桌遊設計等領域，課程包含「打造虛擬偶像」、「遊戲大師養成」、「來場實況吧：電競節目錄製初體驗」及「從零開始的異世界」，每天課程結束後，學員都必須呈現專題製作成果發表，以瞭解自我對課程的吸收程度。

樹德科大表示，全球電競相關產業商機超過200億，未來更是上看500億元，正在快速崛起，校方也與高中職合件開辦學程，讓有志於進入動畫、遊戲及影音後製相關系所的高中職同學建立ACGe產業鏈的深度概念，提早為自己在大學端的求學找出研究方向。

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