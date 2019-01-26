烏日區農會今辦免費拔蘿蔔 小朋友還能坐小火車

2019-01-26 12:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日區農會今日舉行「花漾躍百年．作伙ㄇㄢ菜頭」田野活動」，雖然上午9點才開始，但一大早就有民眾攜家帶眷進場，今年為了慶百週年及讓更多的人體驗，農會特地製作了5千個可裝30公斤的袋子，讓民眾可裝「戰利品」，而且還安排免費小火車讓小朋友搭乘，讓整個蘿蔔園充滿歡樂。

烏日區農會一年一度的免費拔蘿蔔活動今日上午9點舉行，地點在學田里論子巷旁農地，位在高鐵旁，一大早就有民眾進入，但為避免有人拔不到蘿蔔，農會安排大批志工在田梗進行勸導，一到9點，才能正式開始拔。

由於今年的「花漾躍百年．作伙ㄇㄢ菜頭」田野活動」，適逢烏日區農會百週年，因此農會規劃了波斯菊約30公頃、向日葵2公頃及蘿蔔種子約8公頃，讓民眾又可賞花，又可免費拔蘿蔔。

烏日區農會總幹事楊義榮表示，今年因為雨水不足 ，因此蘿蔔會比較小，但重點是要讓民眾體會拔蘿蔔的農事樂趣，同時欣賞田園風光。

今天除了有拔蘿蔔親子體驗外，還有農民表揚、醃蘿蔔DIY、田園寫生比賽、田裡玩很大闖關活動、陶瓷彩繪DIY、百年烏農時光迴廊，另外還有社區社團表演、春聯揮毫及在地農特產品展售，還準備小火車，讓小朋友免費搭乘。

今年農會準備了5千個袋子，上面印有烏日農會百週年慶，9點才開始發放，因此民眾入口處大排長龍等候領取，成人一人分一個，一個約可裝30公斤的蘿蔔，方便讓民眾裝「戰利品」。

很多民眾帶著小朋友一起拔，很多人來自市區及外地，很少看到一片花海及蘿蔔，小朋友都說好漂亮，拔蘿蔔好好玩。

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