學測數學考公投領票 材分配、咖啡銷售等生活情境皆入題

2019-01-26 11:43

〔記者吳柏軒／台北報導〕108年大學學測今邁入第2日，首節考數學科，大考中心認為，這次試題由易到難，結合數學知識與生活情境，包含食材分配、氣溫與咖啡銷量、學校操場長度，乃至去年時事的公民投票領票問題等，計算量少但著重觀念，闈場內試考生認為難度中間偏易。

大考中心試務召集人沈青嵩表示，數學科共有13萬6379人報名，實到13萬3695人，缺考2684人，缺考率1.97％，比例較去年的1.44％略升。

有關數學考題，沈青嵩指出，這次重點在重觀念但計算量少，並結合數學知識與生活情境，包含用廚師料理食材的分配來測驗考生排列組合，還有將大腸癌篩檢來考機率問題，甚至以公投領票的情境來考三元一次方程式概念，且試題由易到難，有利答題順暢。

闈場內的試考生則認為，數學考題與生活密切相關，兼具數學與跨領域設計，並考驗資料整理與數據判讀，單選題著重概念，多選題文字較長需理解，選填題考驗高中數學的掌握程度，不刁鑽，檢驗是否札實學習高中課程，整體難度中間偏易，只要熟讀課內概念，練習適當，就可獲不錯的成績。

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