作者也答錯！馬世芳文章入學測題 答不出正解好氣惱

2019-01-26 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕今年大學大學學測國文科閱讀題組28至30題，改寫音樂評論家馬世芳〈煙火與火熖的種子〉文章，讓台灣流行樂壇教父羅大佑PK大師李宗盛。事後馬世芳發現自己的文章被大考中心引用，但在這3題的閱讀測驗中，他把自己的文章讀得都頭暈了，還是有2題選不出「正確答案」，讓他有點氣惱，還希望考生來教導他作答的「正確」方式。

馬世芳今天凌晨在臉書上表示，他的文章變成學測考題，極可能從此被一整代考生討厭，不只應屆考生，還有未來要做考古題的一屆屆準考生，他並不覺得這是一件得意的事。馬世芳說，作品發表之後，解釋權就不再只屬於作者自己，這道理他明白，不過這3題閱讀測驗，除了第3題他很有把握，前2題左看右看，都選不出「正確答案」，讓他有點兒氣惱。

直到看到題目解答，馬世芳才了解出題老師的思路。馬世芳說，閱讀測驗的答案，判斷的依據僅限於「摘錄的這段文章」，這段文字沒提到的，就等於不存在，所以「這段文字」沒提到羅大佑歌詞關於「生命內在的惶惑」，還把「生命內在的惶惑」和李宗盛連在一起，這就變成「專屬於李宗盛」的描述，而不能夠屬於羅大佑了。不過，馬世芳認為，羅大佑是把「生命內在的惶惑」寫得最好的作者，羅大佑的「將進酒」、「光陰的故事」、「耶穌的另一個名字」、「家」等等許多歌，都是這個題材非常厲害的示範。

遇到第2題，馬世芳還是被難倒了。他說，C的敘述說羅大佑有校園民歌的文藝腔明顯有誤，可以排除，但他認為A、B、D的敘述都很恰當，如果是李宗盛和羅大佑的老樂迷，這2題應該也和他一樣，很容易答錯。

馬世芳指出，這樣的考試方式能否引起同學對羅大佑和李宗盛的作品興趣，或能讓同學對那個時代的流行音樂風格與內涵有更生動更具體的想像，他不得而知，「或許很多考生都能教導我做這兩題閱讀測驗的『正確』方式吧？」

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