大船入港超壯麗 春節來紅毛港文化園區彩繪懷舊

2019-01-26 11:19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕可以近距離觀賞大船入港壯闊景觀的「紅毛港文化園區」，在農曆春節特別推出「行春彩繪紅毛港」活動，民眾搭上遊艇到港境之南體驗早期討海人的過年景況，為年節熱鬧氣氛添上懷舊的情懷。

文化局表示，去年11月底，前往紅毛港文化園區的乘船地點改為棧二庫後，搭乘文化遊艇的人次成長近1倍，配合老顧客跟新旅客的到來，園區展示館內增加了互動科技體驗，在濃縮400年的文史聚落裡，開展無限創新的想像空間。

這次新增加的「大海的無限想像」給人身歷其境的乘船感受；「乘船進港的財富」採用AR互動裝置，觀賞紅毛港在地化的海底生物；「破浪而來的保庇」有趣味的抽籤，展示海港的信仰文化；「時代記憶的足跡」最為熱門，吸引許多旅客排隊體驗與回憶中的紅毛港合照。

為了迎接金豬年，在初一到初六期間，文化局特別在園區古厝「穎川」及「渤海」前安排「彩繪DIY」活動，遊客皆可免費參加，將心中最美的紅毛港景色親手繪製在團扇上，還有童玩體驗，適合親子一起遊玩；園區內也有全台獨一無二的旋轉餐廳，可以360度盡覽海景，日落及夜景最令人著迷。

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