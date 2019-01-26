被喊卡的花蓮青年住宅復工了 縣府：7棟明年蓋完

2019-01-26 11:14

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮青年安心成家住宅因買氣慘淡，前代理縣長蔡碧仲任內喊卡，指示首棟蓋完後，後期工程暫緩；但新縣長徐榛蔚上任後，立刻復工續蓋，並在昨日召開說明會，向未繳納訂金的中籤戶說明規劃設計及承購資訊，盼能提升買氣，還強調明年中旬7棟建築一定會蓋完，農曆年後更將開放樣品屋，增加承購戶信心。

前花蓮縣長傅崐萁任內推出7棟、809戶的青年住宅，吸引4000多人抽籤，但後續的中籤戶繳交訂金者僅住宅155戶、店面34戶，下訂比率不到3成，導致住宅專戶現金流量不足，當時縣府還從保管專戶（支付採購、廠商等）、地方教育發展基金及統籌分配款等調借4億元支應，並接續付出近2億元。

前代理縣長蔡碧仲認為青年住宅會成為錢坑而急踩剎車，去年11月停工，要求先將A棟完成並作為「示範屋」，盼能吸引更多民眾下訂後再接續評估是否逐棟興建，但新選出的縣長徐榛蔚上任後，縣府本月8日行文要求廠商復工。

縣府建設處長鄧子榆說，有未繳訂金的中籤戶向縣府反映，因受到代理縣府停工消息影響而不敢下訂，但希望還能承購，縣長徐榛蔚裁示再給一次機會，並召開說明會；目前7棟建築的工程進度為34％，比預定進度超前約4％，預計明年6月會完工。

但在昨天說明會中，500位未繳納訂金戶中，僅出席近30人。鄧子榆說，展延下訂期限到2月21日，若錯過就喪失資格，將通知第2批備取戶下訂，過年後則會安排下訂者參觀樣品屋，若民眾還是不滿意，縣府願意退訂。

鄧子榆強調，青年住宅A棟已完工，樣品屋即將完成，另外B、C棟接近完工、F、G基礎則已復工，「青年住宅一定會蓋完」，至於中籤戶關心的施工狀況，也保證品質絕對沒問題，交屋後等保固問題，將於簽約後研擬契約書。

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