來聽看麥！蔣公子乘龍遊府城

2019-01-26 10:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南府城歷來有「蔣公子敗地理」傳說，指的是台南地理格局就像一隻鳳凰，清朝乾隆為了避免台南出天子，派遣蔣公子在台南蓋了七寺八廟，破壞了台南地理，確保政權，不過經過考據，清代在台蔣姓官員就有3人，其中建設最多的當屬蔣元樞，今年正逢蔣元樞來台280年，台南市文化資產保護協會與文化局除了在鄭成功文物館合作舉辦，「府城蔣公子，建設顧台灣」展覽外，今（26）日也舉行「蔣公子乘龍遊府城」導覽，走訪相關建築，探尋府城龍脈。

導覽由文資協會理事長曾國棟及監事林璟璘負責解說，參加民眾除了來自台南以外，還有遠從台北、新北、高雄等地民眾專程前來參加，一行人由7寺之1的龍山寺舊址出發，以步行走讀方式，繞行市區，不少人驚呼，原來市區的確是高低起伏，果然印證當年風水之說。

曾國棟指出，蔣元樞在台期間留下《 重修台郡個建築圖說》，具體展現了包括孔廟、風神廟、接官亭、臺灣府城隍廟、海會寺（今開元寺）、關帝廟、大天后宮等在民生教化相關建設，以及台灣府城牆、砲台等防禦措施，甚至在離島澎湖修建燈塔，雖然在台灣任職只有3年，但他自己捐款以及向民間募款，透過自籌以及向中央爭取，興辦各種建設多達40項，這些建設，每件都是台南的亮點工程呢！

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