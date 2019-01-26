小英一句話爆發「橡皮擦之亂」 業者和經濟部小編都說話了...

2019-01-26 10:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕學測登場，蔡英文總統在LINE和IG貼文，提醒考生攜帶「鉛筆擦子身分證」，結果「橡皮擦」到底叫擦子或擦布？引起網友熱烈討論，於是蔡總統又在臉書請粉絲票選，網友已灌爆超過5.4萬票，留言2千則以上，目前以擦子暫時領先。

這顆引起話題的橡皮擦，原來是台灣第1家獲得橡皮擦碳標籤認證的富樂夢公司2015年生產的環保無毒橡皮擦。該公司董事長沈坤照表示，橡皮擦的稱呼，依南北語言習慣而有不同，拊仔、拭仔、或拭布都有人說。不過，他強調考生選擇什麼樣的橡皮擦比怎麼稱呼橡皮擦更重要。

經濟部小編也來串場，留言不管叫擦子還是擦布，都要選用有商品檢驗標識的，避免塑化劑超標。提醒民眾來路不明的橡皮擦，恐有塑化劑超標的疑慮。把握4個選購與使用原則，請認明「商品檢驗標識」；清楚的中文標示（品名、廠商資料、製造日期及警語）；不啃咬、使用後請洗手；橡皮擦體積小，請勿放置嬰幼兒易取處，以免不慎吞食。

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