南部空污嚴重！ 嘉南高屏18測站亮紅燈

2019-01-26 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕今天強烈大陸冷氣團南下，嘉南高屏地區目前擴散條件仍不佳，已有大量污染物累積，截至今天上午9時止，已有18測站達「紅害」等級，另有8測站亮橘燈。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天上午9時止，全台已有8測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，此外，西半部嘉南高屏地區共有18測站達「紅害」等級，空氣品質不良的程度將對所有族群的健康造成危害。

根據環保署今晨對全台空氣品質發布的一日預報，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，中部以北沿海地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區下風區域因污染累積仍為「橘色提醒」等級，風速增強、擴散條件轉好將可改善，雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象。另馬祖、金門受中國東南沿海污染影響為「橘色提醒」等級。

環保署表示，嘉南高屏地區的空氣品質已對所有族群不健康，呼籲民眾宜減少戶外活動頻率與時長，若有身體不適狀況應立即進入室內休息，中部部分縣市及金門、馬祖等外島的空氣品質則對敏感族群不健康，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況。

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