入冬最強冷氣團！北台今急凍偶雨 明有陽光氣溫仍低

2019-01-26 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕入冬以來最強冷氣團今天抵達，迎風面水氣增多，氣象專家吳德榮表示，今天由北而南各地依序變天，且越晚越冷，嘉義以北地區入夜後最低溫將降至10度以下。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」刊文指出，受這波強烈大陸冷氣團影響，北台灣明顯轉陰冷，位於迎風面的北海岸、北部山區及東北部將有局部短暫降雨，台北雲量亦增，鄰近山區處也有零星飄小雨機率。

吳德榮進一步表示，今天各地氣溫明顯下降，北台灣越晚越冷，入夜後至明晨，嘉義以北沿海空曠地區低溫將降至10度以下。明日天氣好轉，陽光露臉，但氣溫依舊偏低，下週一（28日）各地又轉回過去這幾天「白天晴朗、早晚很冷」的天氣，清晨沿海空曠地區的最低溫仍在10度上下。

吳德榮說，下週二至週四（29至31日）冷空氣逐日減弱，白天氣溫回升，早晚依舊偏涼，為日夜溫差較大的天氣型態，下週五（1日）將有另一小股冷空氣南下，北台灣屆時又會變天，迎風面轉濕涼有雨。

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