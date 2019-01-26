網曝九份停車場1小時200！業者遭罰1.5萬爆氣：絕對告

2019-01-26 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名孕婦日前和老公開車到九份遊玩，卻遇到停車業者先是談妥收費「1次200元」，取車時對方竟改口「1小時200元」，讓她氣炸了！消費糾紛曝光後，新北市交通局派人突擊稽查，發現業者確實無明訂收費標準，依法當場開罰1.5萬元罰鍰。

綜合媒體報導，一名孕婦日前和老公前往九份老街觀光，停車場老闆原本表示「1次200元」，該名孕婦心想假日人多車多，這個價格在所難免，便應業者要求留下車鑰匙。沒想到取車時，業者竟改口「1小時200元」，堅持要向夫妻倆收600元停車費，且車上零錢全都不翼而飛。丈夫因為怕妻子動胎氣，索性付錢走人，但該名孕婦仍氣到在臉書揚言「這輩子永遠不會去九份了。」

《東森新聞》報導，消息曝光後，新北市交通局立刻派員前往現場稽查，經稽查人員蒐證後，發現業者平日與假日收費標準不同，且價格還會隨狀況浮動，因未明訂收費標準，故當場對業者開罰1.5萬元。為了改善九份停車場亂象，新北交通局也將持續聯合稽查。

報導提到，停車場業者接受採訪時大罵，「牌子都有掛，阿你們還有這個問題，是你們的問題，還是我的問題？我有強迫你們停嗎？」並表示到現在都不知道該名投訴的孕婦是誰，「你們找的到就把車牌號碼給我，真的啊，我絕對要告他。」對於被指控車上零錢不見，業者強調「那天警察也有來啊」，如果有需要隨時可以調閱監視器，以證清白，且不排除後續提告捍衛聲譽。

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