好帥！ 穿迷彩服體驗從軍 憨兒圓夢了

2019-01-26 08:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕憨兒小政從小崇拜軍人，但因為先天上的限制，無法體會當兵保國衛民的榮耀；農曆年前，陸軍裝甲第584旅攜手喜憨兒基金會，一同為憨喜工坊的憨兒們規畫社區融合課程，一圓憨兒們從軍的夢想，讓他們在生命中留下難忘的溫暖亮點。

喜憨兒基金會主任顏鴻吉表示，為協助心智障礙者走出戶外、融入社區生活，國軍弟兄和社工老師經過長時間的籌備與討論，規劃犁頭山營區一日軍旅體驗活動，在農曆年前，圓滿喜憨兒們從軍的夢想。

「姐姐妳看！好帥！」憨兒們穿上國軍弟兄們準備的迷彩服，喜悅之情溢於言表。其中，憨兒小政非常崇拜軍人，平時在家最喜歡看連續劇「新兵日記」，在路上看到軍備車或是阿兵哥，都會開心的立正敬禮；雖然因為先天上的限制，小政無法體會當兵的榮耀，體驗日當天他穿上軍服，眼神閃閃發亮。

憨兒們除了搭乘砲車體驗，國軍弟兄們也獻唱軍歌，彰顯國軍守紀如鐵、撼動人心的氣勢，為憨兒帶來信心；在感動之餘，憨兒們也回贈一首基金會的代表歌曲「愛就是我們的未來」，並準備了手工餅乾，與國軍大哥哥、大姐姐共享工作訓練與學習成果。

陸軍裝甲第584旅旅長楊建基表示， 透過這次為憨兒們圓夢的機會，讓國軍弟兄們除執行戰備演訓任務外，更能深刻感受與發揮愛民、助民的精神戰力，同時體會生命教育的意義，使參與其中的官兵弟兄們更能珍惜所擁有的健全人生。

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