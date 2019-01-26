01/26 各報重點新聞一覽

2019-01-26 06:42

自由時報

因應中國對台軍事威脅 蔡：加速飛彈量產

蔡英文總統昨天視導「中科院系統製造中心」，並聽取中科院雄三及弓三等飛彈量產進度報告。她指示中科院必須在確保品質的前提下，加快天弓三型飛彈、雄風三型飛彈等生產速度，以有效因應中共對台的軍事威脅。

詳見因應中國對台軍事威脅 蔡：加速飛彈量產。

都更價值80億土地 國語日報判還 未依約改建 國產署提告 原價3.7億買回

國語日報向國有財產署購買一筆位在台北市中正區南海二小段的土地，準備改建為教育大樓，估計都更後市值上看八十億，但國產署前年見約定期限屆滿，國語日報仍未完成興建，以不符購地計畫書為由，要求以原價三億七千萬餘元買回未果，去年改提「不動產所有權移轉登記」民事訴訟。台北地院昨判國語日報應返還該筆土地，可上訴。

詳見都更價值80億土地 國語日報判還 未依約改建 國產署提告 原價3.7億買回。

21檢察長搬風「就是要年輕」

全國檢察長人事調整名單昨天出爐，全國廿八個檢察署有廿一位首長換人，為史上幅度最大，且其中十四人為司法官訓練所卅期之後結業的新銳，最資淺的俞秀端甚至僅卅五期；本次為法務部長蔡清祥彰顯用人年輕化、直接挑戰司法界升遷習於「論資排輩」的人事新格局。

詳見21檢察長搬風「就是要年輕」。

蘋果日報

獨家踢爆 5賓士霸停校園 校長涉竊電又搶學生空間

每個男人心中都有夢幻名駒，對新北市瑞芳區欽賢國中校長游文言來說，「男人一輩子一定要有一輛賓士！」他去年花30萬元買了5輛賓士老爺車圓夢，這本屬私事，壞就壞在他公器私用，被家長指控把學校當自家停車場，還在教室替愛車充電，甚至為保養車子疏忽校務，《蘋果》獨家揭露後，他竟稱「學校很大，停5輛車沒太大影響、也用不了幾度電」，因外界抨擊，原本他還有1年才退休，昨已申請將提前在下周退休。

北市立委補選明投票 3強激戰 陳思宇若敗 柯文哲總統路恐生變

這席立委補選牽動白、綠、藍2020總統大選布局。台北市士林大同區立委補選明天投票，代表白色力量的陳思宇、民進黨候選人何志偉、國民黨候選人陳炳甫，3人激戰。學者認為國民黨若勝出，不但能再推升政黨氣勢，黨主席吳敦義政治能量也獲益。政界人士分析，若北巿長柯文哲力挺的陳思宇敗陣，柯的總統路恐須再慎思；民進黨若在傳統票倉再敗，對政黨氣勢會有不小衝擊。

聯合報

廚餘分流政策又變 你弄得清楚嗎？

環保署長張子敬前天才拋出廚餘分流新政策，要求生豬肉、豬肉製品不丟廚餘桶，改丟一般垃圾，與農委會不同調。昨天農委會、環保署共同舉行記者會再度改口，要求民眾將「國內豬肉製品」丟廚餘，「疫區豬肉」交防疫單位，「國內生豬肉」才丟一般垃圾，但此政策無罰則。

火力電廠面臨除役風暴 衝擊全台電力調度

南部反空汙大聯盟反對高雄興達火力電廠三、四號機組延役，連日走訪南部縣市長要求表態，昨天更帶著連署書向台南市長黃偉哲陳情，呼籲支持興達電廠除役，停止「南電中送」；加上台中市長盧秀燕有意用換照迫使台中火力電廠老舊機組除役，並停止「中電北送」，火力電廠的除役風暴正在形成，衝擊全台電力調度。

中國時報

財務惡化 基金7年後破產！顧選票「勞保年改」叫停

3年1次的勞保精算報告曝光，勞動部昨（25）日證實，初步報告結果確定勞保基金會在2026年破產，比之前預期提早1年。對此，學者警告，若再不改革，只剩下7年的時間就要破產，到時誰執政誰就頭大。

兩岸情勢詭譎 視察中科院！天弓雄三飛彈 小英喊加速量產

蔡英文總統昨赴中科院慰勉「系統製造中心」同仁，蔡總統致詞時強調，中科院必須在確保品質的前提下，加快天弓三型飛彈、雄風三型飛彈等生產速度。蔡總統還說，建造安全的廠庫，培養優秀技術人才，並不容易，但是，基於當前的急迫需求，中科院必須再拿出過去研發時的勇氣，達成加速量產的目標。

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