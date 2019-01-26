看委內瑞拉政變反思台處境 網友狂推好文

2019-01-26 01:34

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉23日發生劇變，國會議長兼反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）自行宣誓出任「臨時總統」，許多要求獨裁專斷的總統馬杜羅（Nicolas Maduro）下台的民眾紛紛走上街頭表示支持，美國等國也快速承認其合法性。臉書粉絲專頁「粘拔的幸福碎碎念」深入淺出寫下中、美、委三國關係，並延伸討論到台、美、中目前的狀態，也引發網友的熱烈轉貼討論。

粘拔的幸福碎碎念24日貼出長篇貼文，深入淺出寫下委內瑞拉政變故事，說明中國從2007年與委內瑞拉搭上線，透過「貸款換石油」，中國借錢給委內瑞拉建設一帶一路，委國則以石油還債。

未料美國開始刻意鼓勵頁岩油產量大增，讓全球原油供應在2014年出現過剩問題。2015下半年開始，油價加大力道下跌，原油期貨價格均較2014年跌掉了47％，跌掉了近一半！中國內部面臨經濟開始下滑，需求放緩，原油需求逐步下降的窘境。委國也因中國藉一帶一路之名從中控制民生經濟，讓委國出現更嚴重的通貨膨脹，2018年，舊幣「強勢玻利瓦」兌換新幣「主權玻利瓦」，兌換比例為10萬比1，也就是說如果你的財產有1千萬瞬間變成100元。

就在最近，委內瑞拉反對派在民眾抗議時政的呼聲下，由瓜伊多自行宣布就任為「臨時總統」，不只反中的美國、歐盟、加拿大、巴西、阿根廷、哥倫比亞、智利、宏都拉斯、巴拉圭、秘鲁、哥斯大黎加、瓜地馬拉，甚至一票原本都一起反美的南美國家，都紛紛承認了新政府的成立。形成中國與委內瑞拉舊政權在國際政治中，幾乎遭到孤立的局面。

粘拔的幸福碎碎念點出，而關於台灣，當美國帶頭通過法案，表態支持台加入WHO（世界衛生組織），歐盟也表態反對中共對我國的武力威嚇，日本也向台灣招手加入CPTPP（全面與進步跨太平洋夥伴關係協定），英軍說要來南海設基地，印度甚至說要輔助台灣發展核武，「這在軍事、經濟、科技上，對中共防堵態勢其實已然成形。」

粘拔的幸福碎碎念提出問題，「世界的暗示很明顯，我們很快要面臨並思考一個問題了，你是要繼續叫（中）華民（國），繼續在國際上跟代表China的中共揪扯不清，還是要順應世界與國內都認同的模式，就用台灣（Taiwan）去跟世界交流呢？」也說「委國那匹馬搞死了自家經濟，台灣那匹馬當初還說要加入一帶一路的亞投行，大家有沒有心底打哆嗦呢？」

該粉專最後再暗示「這裡有顆珍藏版地雷，世上只有兩顆，Made in USA」，指若「中共因為鎮壓人民，中國因為後續的內亂或飢荒，隨便就能產生了200萬難民，他們跨海要求無償進入台灣居住安頓，請問中華民國政府，你收不收呢？你不收的理由是什麼呢？請問中華民國的人民，你歡不歡迎呢？你不歡迎的理由是什麼？」、「歷史早就給了答案，當年另一顆地雷，就在台灣炸過一次。在1949年，台灣就收容了200萬的中國軍民，但下場好嗎？從改叫中華民國後，物資缺乏經濟空前衰退，通貨膨脹到被用4萬元換1元的手法，把原本尚有積蓄的台灣人，家產全部搶劫一空，全民均富成了均貧，社會紛爭也隨之而來。」所幸最後在美國援助下才碰巧否極泰來。

網友看了長文後，紛紛轉貼分享，表示「很棒的劇情，他山之石，再看看台灣」、「用心的洞見文」、「傾中的下場」、「的確比宮廷劇精彩」、「薑（美國）還是老的辣，難怪中國老是被壓著打」、「九二發財夢的各位看看吧」、「記得當時一帶一路喊的轟轟烈烈，一堆人鬼哭神號說台灣完了，被排擠沒跟上發財列車，現在看應該其實是屍速列車」等。

粘拔的幸福碎碎念臉書全文

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