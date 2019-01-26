陸籍旅客攜火腿腸罰20萬元未繳 拒入境首例

2019-01-26 00:22

〔中央社〕非洲豬瘟中央災害應變中心今晚表示，25日起違規帶非洲豬瘟疫區豬肉產品入境裁罰新台幣20萬元，未繳清不得入境，今晚6時有一名香港來台大陸籍男性旅客被裁處未繳，拒絕入境。

防檢局指出，25日起實施針對外來人口自過去3年有發生非洲豬瘟的國家（地區）違規攜帶豬肉類產品入境，經裁處20萬元（含以上）且無法當場繳清金額者，拒絕其入境的新措施，今晚裁罰首例。

防檢局並說，前述被裁罰的是一位來自香港的大陸籍旅客，為20、30歲男子，搭乘港龍航空KA454航班，於傍晚6時左右抵達高雄小港機場，攜帶雞肉及豬肉成分火腿腸0.12公斤未主動申報，遭財政部關務署高雄關查獲，移送防檢局高雄分局裁罰20萬元，火腿腸留存送檢 。

防檢局說明，這名旅客因未繳清罰款，依新措施已拒絕其入境，並移由移民署國境事務大隊遣返出境，搭乘同日晚上9時15分港龍航空KA457航班返回香港；這名旅客在未繳清罰款前，將不得再入境台灣。（編輯：徐崇哲）

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