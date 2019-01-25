第一起拒絕入境！中國旅客帶豬肉今晚遭遣返

2019-01-25 23:22

〔記者簡惠茹／台北報導〕外籍旅客從今天凌晨起，從非洲豬瘟3年內有疫情的國家來台者，違規攜帶豬肉製品當場未繳清罰款立即拒絕入境，今天下午6點一名從香港來台的中國旅客攜帶豬肉製品遭拒絕入境，且在今晚遣返香港，非洲豬瘟中央災害應變中心指出，未繳清前將不得再入境台灣。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，今天開始實施針對外來人口自過去3年有發生非洲豬瘟的國家（地區）違規攜帶豬肉類產品入境，經裁處20萬元以上且無法當場繳清金額者，拒絕其入境之措施，今日晚間一名經由香港來台的中國旅客經裁罰20萬元後 ，因未當場繳清罰款，成為第一位被拒絕入境的違規者。

這名來自香港的中國籍旅客搭乘港龍航空KA454航班，於今天下午6點左右抵達高雄小港機場，攜帶雞肉及豬肉成分火腿腸0.12公斤未主動申報，遭財政部關務署高雄關查獲，移送防檢局高雄分局裁罰20萬元，該火腿腸留存送檢；該名旅客因未繳清罰款，依新措施已拒絕其入境，並移由移民署國境事務大隊遣返出境，於今晚搭乘9點15分港龍航空KA457航班返回香港，該名旅客在未繳清罰款前，將不得再入境台灣。

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