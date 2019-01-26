民間投資90mw太陽能電廠 最快明年5月試營

2019-01-26 00:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕經濟部能源局、環保署等單位25日到屏東縣審查民間晁陽公司投資的光電廠，首座90百萬瓦（MW）地面型太陽能電廠已獲得台電併聯許可，最快可望在明年5月試營運。

能源局去年底預告今年躉購費率大降，引發風電業不小反彈，連地面型太陽能廠躉購費率也大降逾12％，從每度4.3元下滑至每度3.7元左右，太陽能業者喊話並與經濟部長沈榮津會面後，降幅雖可望減低，不讓業者、地主、投資人甚至銀行「提心吊膽過年」，但已對太陽能產業掀起不小風波。

「只要一天未公告，對業者而言就都是折磨。」晁陽公司指出，今年躉購費率調降幅度是太陽能產業關鍵，若照日前預告調降的價格近市電售價，極不具獲利空間，已衝擊太陽能產業，但晁陽說，為了響應國家重要綠能政策，晁陽已投資的電廠將持續，更帶著為傳統農業注入新價值的願景，也期盼新費率能讓大家過好年，Google買綠電後，也顯示台灣綠電受國際大公司的重視，相較現在於年年調降，未來當然盼能調漲。

審查委員及能源局、環保署等單位審查的電廠共3區，主要位於佳冬鄉大同、塭豐等村，共90公頃，額定發電量達90百萬瓦，當地地主認為農地屬不利耕地，雖位於「光電專區」外，但仍有業者投入，預估總投資金額近50億元，可促進在地就業，甚至全台太陽能產業，也是國內目前公部門施作之外的最大光電廠，晁陽並自力籌設升壓站，更獲得台電同意併聯許可，堪稱綠電領頭羊。

出租土地種電的地主說，國際大公司Google都向台灣購買大量綠電了，代表綠電能在國際間帶給台灣優良形象，政府既要發展綠能，就要提供誘因培植產業，佳冬不少農地早已是不利耕地，盼經濟部降幅「縮手」，以免刺激到地主甚至投資者「收手」。

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