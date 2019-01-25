國旅暖冬方案最後倒數 已創造近40億效益

2019-01-25 23:11

〔記者楊綿傑／台北報導〕交通部觀光局「擴大國旅暖冬方案」至本月底截止，時間已進入倒數1週，觀光局表示，申請補助案件持續加溫中，已補助出超過6億元，自由行及團遊估計已創造近40億效益，提醒民眾可以把握最後機會安排出遊計畫。

根據觀光局統計，旅宿業申請補助案件比1月中旬前快速成長，截至1月24日止申請補助逾45萬房，計有超過105萬人次旅客使用住宿優惠，申請補助金額逾6億元，已超過一半以上，初估創造觀光效益亦逾37億元。另外在團體旅遊部分亦有近500團旅行團申請補助，參團人數約2萬2000人，申請補助金額逾1500萬元，初估亦創造逾1億元觀光效益。

觀光局表示，「擴大國旅暖冬遊方案」活動，係基於國人國內旅遊1日遊比例超過9成，為能鼓勵更多國人安排深度在地旅遊，體驗在地文化與美食及活絡各縣市產業經濟，除對60歲（含）以上樂齡族群之加碼補助外，亦首次增加青年及親子族群作為加碼補助對象，期藉此擴大方案帶來國旅熱潮，並為地方帶動旅遊動力，希望國人不拘團遊或自由行形式，均能安排前往各縣市具有在地特色之景點旅遊。

觀光局也說，自活動實施以來，民眾及業者反映熱烈，旅宿業者及旅行業者亦對政府在活絡國旅市場之政策多予肯定，各業者在住房率或業績上多有大幅上升，已創造業者與民眾雙贏之效果。惟隨著擴大國旅暖冬遊優惠活動即將於1月31日結束，還是鼓勵民眾可把握最後優惠補助機會安排出遊。

對於未來是否繼續補助，觀光局說，推動振興國內旅遊，創造各地產業經濟之發展，是目前政府積極推動之重大政策，後續將檢討推動補助之成效，並就蔡總統指示推動常態性國旅補助，未來將與各縣市政府研議共同推動淡季之旅遊補助，以帶動地方整體旅遊及產業經濟之發展。

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