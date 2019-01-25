攜手郵輪業者引客遊台灣 北觀處推在地達人行程

2019-01-25 23:19

〔記者楊綿傑／台北報導〕全球郵輪市場持續成長，台灣也占有一席之地，根據國際郵輪協會2018年度統計數據顯示，台灣郵輪旅客位居亞洲第二，而以公主郵輪為首的幾個國際郵輪公司，不僅致力於經營國人出境市場，更關注旗下郵輪來台岸上行程的再精進。為推廣台灣岸上觀光遊程深度化及在地化，吸引國際郵輪客探訪台灣特色景點並走入小鎮巷弄，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）與公主遊輪合作「在地聯結（Local Connections）計畫」，今天簽署合作備忘錄，推廣台灣觀光更進一步。

備忘錄由北觀處處長張振乾及公主郵輪總監陳欣德共同簽署，並由交通部觀光局局長周永暉見證，現場也邀請本計畫在地達人，包括灌注熱情於在地料理的蔡添光、將山城礦區變身為藝術社區之創作達人林正文（阿諾老師）、於金山小鎮展示國際藝術雕塑家朱銘作品之美術館、將在地食材融入粵菜之金牌主廚尹建華、掌中戲達人陳建華、許嘉芬等人分享經驗。

北觀處表示，有別於以往岸上觀光安排之一般性大眾路線，「在地聯結計畫」是透過與在地達人合作，結合2020年主軸目標下的「2019小鎮漫遊年」主題，為國際郵輪旅客帶來不一樣的小鎮觀光體驗，今年第1季公主遊輪預計在台灣推出第一波以基隆港出發之在地達人岸上觀光深度體驗行程3條、及高雄港出發之南台灣達人路線，塑造台灣郵輪觀光品牌形象特色。

北觀處也預告，在地達人岸上觀光深度遊行程將於第一季的公主遊輪商品上架推出，藉由串聯在地達人特質加強行銷台灣觀光，邀請國際遊客深度體驗台灣傳統文化、道地美食及小鎮特色，帶動周邊觀光及關聯產業效益，增加在地經濟產值，促進台灣觀光及整體經濟發展。

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