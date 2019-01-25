年關近、寒流至！侯友宜帶隊夜訪街友

2019-01-25 22:15

〔記者翁聿煌／新北報導〕年關將近、寒流來襲，新北市關懷街頭弱勢街友，晚間啟動街友年節關懷慰問暨普查活動，針對全市16個轄內有街友的行政區，規劃31條訪查路線、150名人員訪視，市長侯友宜也於晚上10點到三重的正義公園探視街友，勸街友到中途之家避寒。

各縣市都不希望在寒冬發生街友露宿街頭發生意外的悲劇，但是許多街友希望待在外面無拘無束，而不願待在收容機構、生活起居都要按照規定，因此許多街友都成了訪視人員口中的老面孔。

今晚氣溫驟降，侯友宜晚上前往三重正義公園關懷街友，遇見公園露宿的街友「阿豪」，他因為某些因素與家人關係不和，加上自身因為生理因素、工作不易集中注意力，因而無法穩定就業，選擇在街頭過著居無定所的日子。

「阿豪」感謝侯友宜到場探視，感謝社會局人員在年前提供關懷，不願前往中途之家的街友，獲贈保暖睡袋、衣物、暖暖包及泡麵，希望能有足夠熱量在戶外度過寒冷冬夜。

社會局長張錦麗說，民眾若發現街友有緊急需求，可以撥打1999服務專線，或者通報新北市街友外展服務中心（電話：2956-0095），也希望大家一起鼓勵街友重拾自信，重新回歸社會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/