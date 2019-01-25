走過1甲子！ 家具業者熬過淹水苦 別開生面封茶祭

2019-01-25 22:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南在地的永興家具創立1甲子，曾歷經無數淹水苦難日子，木料泡湯慘兮兮，但是仍奮發堅挺下去，還成了台南治水成效模範見證，今（25）日在吳園舉辦「封茶祭」，宣告預約下一個60年成長。

台灣曾有「家具王國」美名，永興家具是產業見證縮影，結合創新與時俱進不被歲月淘汰，10年前成立家具產業博物館，設置「魯班學堂」，發揚家具文化價值及工藝精神，也是台南在地產業由傳統工廠轉型觀光工廠先驅。

尤其工廠位在保安工業區，以往這裡每雨必淹，88水災淹水的慘況，館長江文義說，當年真是不堪回首，木材泡水，損失慘重，在市府努力治水下，這幾年館廠不再淹水惡夢，沒有淹水損失，就是最大福祉，「市府的用心，真的令人感動」。

江文義表示，為了紀念走過60年歲月，永興家具從去年就開始展開系列活動，包括產業特展遍及台海兩岸四地的巡迴之旅，今年回到最初的起點府城台南，繼續織夢。

｢封茶祭」活動由茶人葉東泰與樂師劉建志，以吟唱與悠揚演奏，帶領封茶儀式，以及邀請手繪美學總召楊煥生率領多位設計師出席，即興手繪側寫美好紀錄，茶香裊裊，歲月靜好，期望烙下60年封印，展望下個甲子再次聚首開封品嚐感動，世代傳承再造回憶。

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