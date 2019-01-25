歡迎失散「姊妹花」來台 高嘉瑜：胖10公斤才能回日本！

2019-01-25 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕一名側面角度激似北市正妹議員高嘉瑜的日本模特Masyuro（ましゅろ），被高嘉瑜分享，並在網路上引起討論，相關新聞也讓這名高嘉瑜在日本的「姊妹」看到，在個人推特上幽默表示原來自己已經進軍海外，高嘉瑜可能是她失散多年的姊妹，希望有機會去看看。高嘉瑜今天又在臉書上開心表示，隨時歡迎她來台灣，還要帶她到處去吃好吃的！

高嘉瑜在本月23日於臉書上分享一張側面神似她自己的日本正妹模特Masyuro的照片，讓高直呼：「真的有點像耶，連我媽都問我：這是你嗎？」而Masyuro當天也馬上注意到自己登上台灣新聞，在推特上笑說自己成功「進軍海外」，還意外找到說不定是自己失散多年的姊妹，表示希望以後有機會能到台灣去看看。

高嘉瑜得知Masyuro在推特上的回應後，開心表示「歡迎ましゅろ來台灣！我一定會帶她吃遍美食，胖10公斤才能回日本！」網友紛紛表示，「期待有天日本姊妹來跟台灣跟嘉瑜相認」、「到時要開直播跟日本妹妹入鏡嘿！」還有網友表示，「或許妳也有機會朝日本發展」、「結果是你去日本選議員哈哈」。

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