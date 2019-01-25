婚宴被分配到「嘎逼具」桌 他大笑：還好不是「消郎」

2019-01-25 21:45

〔記者陳鳳麗／南投報導〕超奇葩婚宴桌名！最近結婚喜宴多，有人幾乎一週要喝好幾攤喜酒，大多會依新人的桌卡分類來坐位置，而有趣的桌卡都讓人印象深刻，南投縣消防弟兄郭寶參加一場婚宴，被分到「挖係嘎逼具」桌（我是垃圾garbage），他笑說，因為自己是新娘一個「垃圾2.0」群組的一員，自己就是那個群組的，當天不只有「嘎逼具」，還有「消郎」（肖人）、「火鳥胸」、「火鳥肚」……，感覺很多賓客都不太正常！

郭寶在不久前參加一場婚宴，新娘也是消防隊員，個性活潑幽默，喜宴的桌卡的名稱也很搞怪，到現場後發現自己被分配到「挖係嘎逼具（我是垃圾）」桌，他先楞了兩秒，隨後大笑，因為很快就懂得涵意。因為新娘有個「垃圾2.0」群組，自己也是群組一員，當然是分到這一桌。

郭寶也說，其實後來，發現還有其他怪得可以的桌卡，就覺得「嘎逼具」其實也不錯！喜宴那天有人被分到「火鳥胸」或「火鳥肚」、「火鳥頭」等等火鳥身體一部分的桌子，後來問了新娘才知道，「火鳥」系列是她消防特考班的同學。

另外還有忘了問的分類，像「高消郎」台語諧音是「搞肖人」（瘋子很多），還有「肯GG」桌，就不太清楚是什麼來歷的，但相信這些特殊桌的客人一定也難以忘懷」。

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