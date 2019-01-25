揪團遊台中優惠專案 擴大到全國鄰長、社區及守望相助隊

2019-01-25 23:43

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局日前推出「全台里長揪團遊台中優惠專案」，提供花博門票半價優惠及飯店平日住宿折扣，吸引不少里長組團報名，觀旅局決定將這項優惠擴大適用全國各縣市鄰長、社區發展協會理事長、區村里守望互助隊長等民政單位，推觀光、拚經濟。

觀旅局長林筱淇說，台中花博結合花卉、農業與園藝，呈現台灣之美，豐原、后里、外埔3大園區各有不同主題與特色，不僅有豐富多元的展覽，更不定期舉辦展演，精彩可期。台中還有高美濕地、國家歌劇院、彩虹眷村、谷關溫泉、東豐、后豐自行車道、霧峰林家花園等著名景點，都值得探訪。

為了吸引更多遊客到台中旅遊消費，台中市觀旅局日前推出「全台里長揪團遊台中優惠專案」，各縣市里長只要帶領20人以上的里民旅遊活動逛花博，住宿台中，即可享花博門票優惠，及台中市近40家旅館飯店提供平日4至7折住宿優惠。

林筱淇說，這項優惠專案大受好評，不斷收到其他縣市民政系統致電詢問，決定擴大辦理，優惠專案將擴大適用全國各縣市鄰長、社區發展協會理事長、區村里守望互助隊長等民政系統單位，揪團達20人以上，團員每人都享有優惠花博門票及台中不同住宿優惠價格。活動期間自108年1月21日至3月31日止，星期一至星期五（不適用星期六、星期日及國定例假日）。優惠方案及台中花博建議遊程詳細資訊公布在台中觀光旅遊網及台中市政府觀光旅遊局網站。

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