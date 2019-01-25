先別管愛情摩天輪了！來看屏東綵燈節「水上煙花摩天輪」

2019-01-25 20:38

〔記者羅欣貞／屏東報導〕高雄愛河想蓋愛情摩天輪，恐怕不是短時間能看到，那麼不如先來屏東市的萬年溪，欣賞「水上煙花」摩天輪吧！今晚（25日）正式點亮，粉嫩色調加上變幻迷離的圖案，映著波光粼粼倒影，別有一番浪漫風情，民眾紛紛搶拍。

「水上煙花」摩天輪是今年屏東綵燈節的50組燈飾之一，位於屏東市復興公園段的萬年溪，是一座高達10米高的摩天輪燈，運用燈光展現出煙火的變化；創作意念是「佇立在萬年溪中的摩天輪，乘載著人們的幸福與快樂，在半空中盤旋。夜晚，它將化身為水上的花火，隨著音樂不斷的展演，綻放五光十色絢麗的光芒，變化萬千，在萬年溪上盛開著，宛如一場水上花火秀，耀眼奪目。」

台灣燈會今年在屏東設有3個燈區，除了大鵬灣主燈區、東港小鎮燈區，屏東燈區以屏東綵燈節及眷村燈區為主角，綵燈節自2017年起邁入第3年，引進水上、科技、音樂互動燈飾，展現萬年溪整治成果。

今年綵燈節從屏東市勝利路段一直到和生路段近5公里，50組水上、音樂及互動科技等不同類型燈飾，透過色彩呈現萬種風情，創造豐富視覺饗宴，屏東縣長潘孟安今晚與民眾在屏東市萬年公園點燈後，正式啟動屏東綵燈節，活動持續到3月3日。

綵燈節除了「水上煙花」摩天輪，還有200支棉花糖造型組成的「甜蜜山丘」、呈現屏東自然景觀山脈的「大武山群」，另有「生態」燈飾，利用水面波紋呈現漣漪，加上一隻青蛙，別有趣味。為承方便民眾賞燈，縣府備有免費接駁車，可上屏東縣政府官網「台灣燈會」專區查詢。

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