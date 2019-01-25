講不聽！北市立委補選喊大聲公 學測試場外遭制止

2019-01-25 20:08

〔記者吳柏軒／台北報導〕今、明2天全國舉行108年大學學測，不少考生須藉由這次成績，爭取未來升大學的好機會，但適逢27日將舉辦第9屆立法委員補選，台北市竟有1號候選人陳源奇的賓士車以大聲公吵到考生，大考中心提醒，各界務必在考試時間維護試場安寧。

大考中心主任劉孟奇表示，事前掌握第9屆立法委員將在27日舉辦補選作業，有台北市、台中市等分區，日前都行文給中選會注意，也請各個參加補選的候選人應避免在行經考場時宣傳，同時協請警政署等單位協助。

劉孟奇說，不料今下午3點多舉行學測社會科考試時，台北市百齡高中外突然有1輛賓士車經過，並拿出大聲公喧嘩，時間約3、4分鐘，學校試務人員立刻衝出去制止，請對方關掉，亦有考生打1999抱怨，最後經交叉比對，確認是1號候選人陳源奇的賓士車。

劉孟奇說，為了維護大考試場秩序，雖提醒已講到爛掉，但今下午仍發生相關事故，對此將重新提醒各候選人，務必明日的考試期間要留意宣傳路徑、音量等，若行經大考試場周邊，必須維持安寧。

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