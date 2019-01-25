學測社會科大量跨領域 單一知識難解題

2019-01-25 20:01

〔記者吳柏軒／台北報導〕跨領域整合題組大量湧現！108年學測社會科甫結束，參與解題的老師紛紛察覺，今年考題十分強調跨領域，不再是地理、歷史、公民等3科壁壘分明，超過一半題組混和運用，考生難以用單一領域的知識來解題，難易度偏難，考生恐不易得高分。

闈場的高中教師分析，過去命題雖史地不分家，但公民科知識難融入，出題不易，今年卻大量出現跨科整合題組，如從生態服務來賦予傳統養蚵文化新價值，但也衍生保育開發、公民自決等議題；第70到72題組更把地史公3科融入，是整合度高的優質題目，可見命題用心。

建國中學歷史老師莊德仁分析，歷史內容近代史比例高，重視歷史人物交流互動，並跨越冊別，文字閱讀量較去年多，圖表份量亦重，須從資料找出觀念、概念，進行時空定位才能推論解答；史地公整合多達11題，題幹複雜，選項更參雜不同領域知識，要審慎判讀，但線索多。

麗山高中地理老師廖偉國說，地理強調圖表跟照片的解讀力，近10年來圖表題都占逾5成比例，更因整合而導致題目偏難，如第49題談19、20世紀某帝國首都的猶太裔，在地理就完全沒提，請教歷史老師也認為課本未明確提到，只能靠推論。

內湖高中公民老師李美萱發現，今年少記憶題，研判是未來素養導向趨勢，但時事題僅一題與國際移工人權時事有關，時事偏少較可惜，無法與考生生活經驗結合，至於跨領域概念，則考驗考生必須要同時熟悉地理、歷史、公民等各科概念，才能推論適當答案，難度增加，作答時間也大增。

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