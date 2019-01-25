幼稚園師向3歲孩「開口要錢」 媽媽驚：過年討紅包？

2019-01-25 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕一名媽媽在臉書社團「爆怨公社」中發文，指出幼稚園老師時常向她抱怨自己薪水低，甚至直接開口和她的3歲小孩要錢，讓她在一旁聽得相當苦惱，心想是不是應該包紅包給老師，不過許多網友都留言呼籲「不要包」。

原PO表示，該名幼稚園小班老師經常有意無意地透露自己薪水很少、遲到被扣錢，甚至直接在她面前對她的小孩問說「你有沒有錢可以給老師」，讓她不知道該怎麼處理比較好，「我在想說要不要包紅包給老師，反正快過年了。」

此文一出，許多網友紛紛回應不用包，認為「這個老師怪怪的」、「老師跟小孩要錢，太誇張了」、「可以跟園長報告一下」、「遲到扣錢本來就應該」、「一包就要包到小孩畢業了」；不過也有人認為，雖然說沒錢是誇張了點，「但是偶爾疏通一下是還可以接受！畢竟大家都想小孩好過一點」。

另外，也有網友提出建議，「如果真的有特別照顧小孩可以買個小禮物」、「送點水果其實效果就很好了」、「可以送個餅乾蛋糕，但紅包太扯了」。

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