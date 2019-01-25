比基尼登山客月底告別式 廣邀山友送她最後一程

2019-01-25 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕「比基尼登山客」吳季芸日前獨自攀登馬博下無雙部落時意外罹難，死因為「低溫性休克」，讓各界山友們不勝唏噓。今天吳季芸的好友在臉書上發布雲端訃聞，表示將會為她舉辦一場告別式，廣邀吳季芸的好友、山友們一同送她最後一段路。

根據本報報導，36歲的吳季芸在本月11日隻身挑戰馬博下無雙部落，並預計在24日完成路線，但遺憾的是她在19日時不慎墜谷罹難。吳季芸的死訊讓不少她的粉絲及山友們紛紛在自己的社群上發悼念文，祝福她一路好走。

同樣熱愛登山的吳季芸好友、登山界聞人周業鎮今天在臉書上發布訃聞，表示將於本月31日為吳季芸舉辦告別式，地點選在新北市板橋區長江路上的「雅苑會館」，公祭時段將會於當天上午11點30分開始一直到12點，「請關心Gigi（吳季芸英文名）的山友或朋友，如時間可以的話，請於這天撥冗到告別式會場送她最後一程！」

訃聞中也引用一位波蘭登山家Voytek Kurtyka的曾說過的話：「當我們將信任委託予一座座優雅美麗的山，我們才忠誠於自己的天命...；這是為何我發現登山是生命中最振奮人心的原因之一：全然地解放－登山就是最吸引人的禁藥」，也許這也是為何吳季芸如此熱愛山林的原因之一吧。

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