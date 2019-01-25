陳雪鳳勸募1800份年菜 助家扶兒除夕夜開心吃團圓飯

2019-01-25 21:46

〔記者何玉華／新北報導〕新北市家扶中心在扶幼主委陳雪鳳擔任超級業務員奔走，為家扶中心募得1800份、總價值超過200萬元的年菜，昨天在5個服務據點同步發放給弱勢家庭，提前預祝新年快樂；陳雪鳳說，去年發放年菜時，看到孩子臉上滿足的笑容身受感動，更促成她今年募集的動力。

陳媽媽今年家裡突遭變故，獨自照料4個年幼的孩子，其中2名學齡前的孩子，有早療的需求，讓她無法從事正職工作，僅在友人的協助下做家庭手工貼補家用，平常連生活開銷都很拮倨，根本不敢想年菜。在接獲社工領取年菜的通知，既開心又感動，也覺得不會辜負孩子的期待與想像。

小宇多年前父親中風失去生活自理能力後，便需半工半讀，自行負擔學費、房租與生活開銷，面對團圓意味濃厚的過年，小宇坦言已經有好多年都是在打工中度過，看著餐廳家族的聚會，心中有著無限感慨，今年因為家扶的年菜，讓他可以主動邀請姊姊一起到家裡團聚。

陳雪鳳去年全家總動員幫忙社工員發放年菜，看到掛在孩子臉上的笑容，她立定志願每年協助家扶募集年菜；今年，她也帶著丈夫劉炳華及兒女們，一同參與發放，希望親手將這份團員喜悅交到扶助家庭的手中。

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