學測社會科閱讀量大增 耐性也是奪分關鍵

2019-01-25 19:57

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測社會科今年3科都很難，補教老師張雪雲直言，閱讀量大增，「能耐得住性子」的學生可能考的比較好，簡言之，閱謮能力很重要，地理、歷史和公民3科彼此分不開，作答時間變長，題組情境題變多，考生「讀懂了就答對了」。

補教地理老師李威立表示，今年題目難度大增，以第26題為例，雖然題目只有兩行，但考法新穎，要考生思考文本中台灣鄉鎮市區級地名變遷，最能反映解嚴後政府及社會對多元族群及其文化的尊重態度？正確答案應是三民（那瑪夏）及吳鳳（阿里山）。補教歷史老師曾泰輯表示，歷史考題略古詳今，國文考科首次入題，考出白居易琵琶行，台灣史今年有8題，比例較往年提升。

全國教師工會總聯合會高中教師群評析認為，高達三成試題（約有9題）是跨科整合命題，甚至連試題的選項也呈現跨學科整合的命題，試題難易度「中間偏難」鑑別度高，考生須具備高度閱讀理解的能力，瞭解每一則事件的歷史背景後，再以公民與社會科所學的知識概念進行判答，符合素養導向的評量趨勢。

全教總評論教師、國立員林高中歷史老師王偲宇表示，歷史不少題目有新課綱議題，例如人群的移動（移民、東南亞）、跨科整合經濟型態的判讀；新北市立三重高中公民老師林其良表示，公民今年時事題偏少，但有外籍移工適用勞基法、糖稅（肥胖稅）、鍾理和《笠山農場》小說情節等生活時事情境入題。

全國高級中等學校教育產業工會評析教師、國立科學實中歷史教師徐万晴表示，合科趨勢明顯，與歷史相關的題目達35題以上，考題統整性高，重視學生掌握歷史學科特性的能力，閱讀理解是重要關鍵，題幹資訊變得豐富、多元及層次變多，學生需具備「史料證據」的解讀能力，從長題幹中抓取史、地、公不同的學科資訊判讀，才能確定題意及回答問題，背誦方式已難回答多數題目。

公民老師李柏翰評析，公民首題以勞動基準法入題，國際移工議題被關注，結合文學素材，以台灣本土文學家鍾理和先生的長篇小說《笠山農場》入題，以書中人物劉致平與劉淑華的際遇與婚姻，來結合公民與社會所關心的生活風格、文化與社會階層的議題，取材十分有趣，並以廟宇的對聯入題，考驗學生的文學閱讀能力，並以坊間常見的健康食品廣告結合股市內線交易的內容做為題幹進行施測，取材生活化，且藉由蘇格蘭的獨立公投入題、歐洲革命浪潮等議題，引導學生對於民主與人權的思考。

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