入冬最強冷氣團報到！週六北部變天濕冷 下探10度

2019-01-25 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕好天氣才維持兩天，明天（26日）又有一波強烈大陸冷氣團南下，各地又將轉為濕冷天氣；氣象專家預估，這波冷氣團比上一波還要更強、範圍也更大，提醒民眾做好禦寒準備，也請學測考生留意天氣變化。

中央氣象局預報，明天強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣寒泠，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。天氣風險公司指出，在這波冷氣團影響下，北部地區有機會出現10到12度左右低溫，中南部地區也僅13到16度左右低溫，而低溫將持續到週二才會回暖。

氣溫方面，明天清晨起強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，越晚越冷，今天（25日）深夜到明天清晨，中部以北及東北部低溫約14、15度，其他地區約16到18度，白天北台灣高溫僅16、17度，整天濕冷，中南部及花東約20至25度，而明晚起至後天（27日）清晨是這波冷空氣影響最明顯的時候，嘉義以北及宜蘭沿海空曠地將出現10度左右的低溫，請大家注意保暖。

紫外線方面，明天北台灣台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣為低量級，其他縣市則皆為中量級。

空氣品質方面，受大陸冷氣團挾帶微量污染物移入影響，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東及澎湖為「普通」等級，中部以北沿海地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏區因污染累積仍為「橘色提醒」等級，風速增強、擴散條件轉好將可改善。另馬祖、金門受中國東南沿海污染影響為「橘色提醒」等級。

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