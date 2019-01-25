走春祈福新亮點 烏山頭水庫景區5隻可愛圓滿豬

2019-01-25 19:39

〔記者楊金城／台南報導〕年假走春新亮點，官田烏山頭水庫大壩出現可愛造型的5隻圓滿豬迎春裝置藝術，分別代表財富、健康、功名、愛情及平安，可讓遊客現場擲筊祈福，白河竹門里活動中心則有全台最大的文房四寶裝置藝術，都是有趣拍照點。

喜迎金豬年到來，西拉雅國家風景區管理處特別在烏山頭水庫風景區舉辦「西拉雅過好年、豬事如意玩水酷」活動，在大壩區打造迎春造型裝置藝術，以農曆豬年為主題，以豬撲滿概念設計5隻不同顏色的圓滿豬。

黃色（金）圓滿豬代表財富、綠色（木）代表健康、藍色（水）代表功名、紅色（火）代表愛情、咖啡色（土）代表平安，並為5隻圓滿豬量身訂做逗趣解說牌。

西拉雅管理處長張隆城說，可愛的豬豬們以擬人化設計，圓滾滾造型搭配顏色各自取名為「金有春」、「尚青春」、「巧巧藍」、「粉愛妳」、「咖平安」，每隻以撲滿為造型的Q版圓滿豬真的可以投入錢幣，搭配現場特別設計的大型筊杯，可讓遊客投入錢幣後來擲筊，許下新年新願望。

投入圓滿豬的錢幣在活動結束後將全數捐出給公益慈善機構，讓遊客走春祈福還可以作公益。

在大壩上還有西拉雅管理處吉祥物「莎韻、達卡浪」，及烏山頭水庫吉祥物「烏嘎嘎、烏媽媽、烏水、烏春」的立牌，讓遊客打卡拍照留念；嘉南農田水利會春節初一至初五並在烏山頭水庫舉辦活動，有特色攤位市集、集章抽獎、街頭藝人表演。

此外，白河崎內國小閒置已久，西拉雅管理處未來將校區規劃打造為書法藝術文創園區「白河藝坊」，特地設計高4公尺、寬3公尺的文房四寶裝置藝術，現在竹門里活動中心展示樂迎新春兼宣傳。

以文房四寶為概念的藝術裝置「這就是人蔘」，以創新的書法展現形式，融入第三屆PTT票選流行時下話語「這就是人蔘」，象徵人生就像寫書法，有時簡單，有時狂野的人生哲學，讓人會心一笑；年輕、趣味的的風格很吸睛，也是走春拍照好景點。

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