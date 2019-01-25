追思嚴凱泰 朱立倫難忘臨終前的擁抱

2019-01-25 20:15

〔記者何玉華／新北報導〕裕隆集團董事長嚴凱泰去年12月3日過世，集團今天下午在新北市政府舉辦「一路上有您 追思 感恩凱泰音樂會」，邀請各界好友憑邀請函入場，前新北市長朱立倫受邀以朋友的身分上台致詞，感性回憶他與嚴凱泰最後相處的點滴，現場撥放的影片，還有偏鄉學生、校長書寫的感謝函，表達對他的感恩。

追思會現場播放嚴凱泰生前的故事影片，影片中有許多偏鄉孩子、校長親筆寫給他的感謝函，由知名媒體人陳文茜旁白說明，一一回顧嚴凱泰生前對原住民兒童的照顧；現場也有原住民兒童合唱演出，氣氛相當感人。

朱立倫上台致詞時說，嚴凱泰是一個很天真、誠懇的人，當朋友有困難時，他比朋友還緊張；當朋友有好事時，他會開心地想要幫朋友辦Party；朱立倫還說，嚴凱泰有潔癖，不習慣跟人擁抱，每次見面時，他都會故意逗嚴凱泰說要擁抱，看他閃躲拒絕的有趣樣子。

但是，在嚴凱泰臨終前一天，朱立倫說他去探望時，問嚴凱泰說「可不可以抱你?」嚴凱泰同意了，朱立倫抱著嚴凱泰說，「謝謝你所做的一切」。

嚴凱泰的追思音樂會相當低調，出席者幾乎都是各界名人，政界包括前總統馬英九夫婦、國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、前新北市長朱立倫、國民黨中央委員連勝文等，場外聚集不少媒體等候，每個出席者都身著深色西服、神情肅穆進入會場，沒有接受訪問。

追思會約在3點半結束，不少人走出會場時，紅著眼睛，前總統馬英九夫人周美青低著頭快步離開，朱立倫與太太高婉倩也一語不發離開。

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