龍崎案黃偉哲出手護地景 無黨議員給予肯定

2019-01-25 20:13

〔記者蔡文居／台南報導〕針對台南市長黃偉哲市長宣布，依據文化資產保存法第84條第2項規定，指定龍崎牛埔的泥岩地質區為「暫定自然地景」，並要求龍崎廢棄物處理掩埋場應立即停工。無黨籍市議員許又仁今天下午表示肯定，這是牛埔居民，環保團體和眾多關心台灣環境的民眾多年來努力的成果。

許又仁表示，這是黃市長開始實踐他上任後第一個重大的政策承諾：窮盡一切行政手段，停止龍崎事業廢棄物掩埋場的開發。他還提出對市府的期許，希望黃偉哲市長能夠徹底履行他的政治承諾直到龍崎事業廢棄物掩埋場確定完全停止開發為止。

許又仁說，停止龍崎事業廢棄物掩埋場的開發，保護牛埔堊地是他參選市議員的重大政見，這次議會臨時會中，他也尋求跨黨派議員的提案連署，要求市府將牛埔堊地指定「暫定自然地景」，廢止水保工程許可，責令歐欣公司立即停工，並要求中央不再展延龍崎廢棄物掩埋場的施工許可。感謝議會同仁為保存台南的獨特自然景觀共同努力。

他說，後續對於龍崎做為自然地景的評估審議，及未來的規劃與保護，將會和當地居民及市民朋友繼續努力，持續追蹤與監督，保護台南家鄉這塊世界級的自然美景。

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