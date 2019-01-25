防堵非洲豬瘟措施見效 旅客違規攜帶肉品明顯減少

2019-01-25 18:39

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕國境全面防堵非洲豬瘟疫情進入台灣，在加強對疫區入境旅客行李檢查及防疫宣導後，旅客違規攜帶肉品的件數已有明顯減緩，防檢局人員每天清理旅客丟棄在棄置箱內的各類肉品、蔬果量也隨之增加；防檢局表示，以往單日平均約20到40公斤清理量，現在最高達90多公斤。

因應國境防疫升級，警政署日前調撥警力與X光機投入旅客行李防疫檢查，關務署台北關、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局也加強防疫作為，加上從今天起外國人如果違規攜帶疫區肉品入境，未繳交新台幣20萬元罰鍰，將禁止入境，旅客攜帶違規肉品的件數已有明顯減緩。

防檢局執勤人員表示，防檢局以往每天處理棄置箱的各式物品約為20到40公斤，但在防堵非洲豬瘟疫情期間，旅客丟棄量平均約為70到80公斤，最高可達90公斤。

防檢局指出，在各航空公司與國境全力宣導下，來台旅客丟棄的物品中，最多為各式肉品、點心、零食、水果、泡麵，但也有旅客誤將棄置箱當成垃圾桶，將整包垃圾丟入，令防檢人員傻眼。

防檢局人員在清理棄置物時，需要仔細分類，包括動物類、植物類與非檢疫項目，在面對旅客大量丟棄物品後，防檢人員還必須仔細分門別類，遇到豬肉產品還需送檢化驗，工作量相當龐大。

農委會動植物防疫檢疫局新竹分局副分局長林崧表示，因為非洲豬瘟一旦入侵台灣，將對台灣農產畜牧業產生嚴重衝擊，若希望將違規肉品阻絕於國境，除了國境各單位已經強化各項宣導外，旅客已經明顯感受到台灣防疫規定與措施。

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