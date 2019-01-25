台南水萍塭公園蓋停車場 地方籲周延規劃降低衝擊

2019-01-25 19:08

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府為解決停車位不足問題，爭取前瞻計畫規劃興建4座立體停車場，其中，水萍塭公園規劃作為地下停車場，但卻傳出里民反對聲浪。今天下午，市議員林美燕邀集周遭里長召開記者會，憂心此舉破壞綠地，增加廢氣，影響社區作息。

交通局停管處長黃俊傑表示，水萍塭公園面積9公頃，僅規劃其中1.4公頃地下一層作為停車場，預計可增加360格停車位，以解決民眾停車問題，就長期來看，興建停車場仍有其必要性，也會將興建時程、減少鄰里環境衝擊、維運管理等都會納入考量。交通局停管處將會廣納各方意見，再提出最好的方案召開公聽會與里民討論。

交通局表示，市區車位一位難求，去年獲得前瞻基礎建設計畫補助核定4座立體停車場，分別是「中西區體3地下停車場新建工程」生活美學館南側、「水萍塭公園地下停車場新建工程」、「東區文化中心停E5立體停車場新建工程」，及「西門健康停22立體停車場新建工程」。

市議員林美燕及南區文華里長、新昌里長以及中西區南廠里長等人認為，使用水萍塭公園綠地來興建地下停車場，對一旁高密度住宅區來說影響層面太大，施工期間至少1到2年時間將無公園空間使用，以及未來停車場出入口動向仍不明確，站在居民立場，強烈表達市府應多方研商，希望在不影響周邊的情況下，周延的規劃才能降低未來的後遺症。

工務局公園科則表示，目前尚未定案，還有空間及時間來進行討論，也會召開兩場以上的公聽會，取得各方共識，才會進一步提報工程興建。

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