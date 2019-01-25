就愛福山植物園！ 他6年入園117次 創開園以來最高紀錄

2019-01-25 18:31

［記者江志雄／宜蘭報導］家住宜蘭的新北市立三民高中歷史老師張文隆，對福山植物園情有獨鍾，2013年5月至今，已到過117次，入園次數可能締造園區開放參觀25年來的新高紀錄。

福山植物園位在宜蘭、新北交界山區，30公頃大植物園區，1993年12月起開放預約入園，平日一天限額500人、假日600人，週二固定休園，每年3月休園一個月，張文隆大約每月去2次，工作人員直呼前所未聞。

張文隆原本一家4人一起上山，第100次過後，剩他與么兒張宸嘉同行，張宸嘉首次入園年僅4歲，由父親抱著，現在就讀小五，拿著相機拍攝動植物生態，畫面經過彙整存檔，當成升上國中後籌劃科展的素材。

「愛上福山！」張文隆說，福山植物園遠離塵囂，四季景色截然不同，經常可見山羌、藍腹鷳、食蟹獴、長鬃山羊，每趟行程皆有不同驚奇，他本週第117次造訪，把此事PO上臉書，網友說，很多人還沒去過福山園區，張文隆不到6年就「破百」，太厲害啦。

農委會林試所福山研究中心管理的福山植物園，雖不收費，但有員額限制，要上網預約獲准才能成行，並非像森林遊樂區想去就能去，工作人員透露，一般遊客頂多去個3到5次；張文隆叮嚀兒子尊重環境，學習與大自然共存，他認為，每次入園像是修生態學分，6年來收穫滿滿。

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