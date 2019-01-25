老公拗蜜月別出國「改去墾丁」 網歪樓：墾丁超貴是真愛

2019-01-25 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕到國外度蜜月是不少女生的夢想，有網友分享，婚前和老公說好要到國外度蜜月，沒想到事後老公卻說不敢坐飛機，不想出國，希望能在台灣度蜜月就好，還建議「墾丁也很棒」，讓她相當失望。網友則紛紛回應，「墾丁比出國花錢呢，是真愛」、「滷味夾一夾比出國還貴」、「可以坐郵輪啊，符合雙方需求的選擇」。

原PO在PTT上幫朋友代PO，朋友說，自己和老公價值觀和個性契合，雙方工作穩定，從去年底就開始討論結婚事宜。雙方約定好，婚宴簡單辦，在國外度蜜月。不料，幾天後朋友的老公卻說沒出過國、害怕坐飛機，希望2人可以在國內度蜜月就好，還說墾丁是不錯的地點，讓原PO朋友相當錯愕，希望大家給她一點建議。

網友看到文章後大歪樓，回應「很大方啊，墾丁這麼貴都捨得去」、「去墾丁比國外還貴」、「蜜月去墾丁是畢業旅行嗎」、「老公很大手筆耶、竟然想去墾丁當盤子」、「滷味夾一夾比出國還花錢」。

部分網友提到，去墾丁真的是比零分還零分，好歹也去個小琉球或澎湖，總比墾丁好些。網友認真建議，婚姻是雙方相互妥協的，可以和老公建議用坐郵輪出國，這樣對2人來說比較公平。

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