建國花市日本牡丹花展明開展 送100個福氣金豬存錢筒

2019-01-25 20:06

〔記者楊心慧／台北報導〕「春節花市暨日本松江大根島牡丹花展」明天（26日）在建國假日花市熱鬧開展，今年展出300株各色品種的日本松江大根島牡丹花，由花藝冠軍老師發揮巧思，結合日本牡丹花與國產花創作出花藝裝置，明天下午2點的開幕活動，更準備了100個福氣金豬存錢筒，準備送給市民朋友。

今年的花卉雕塑以豬年為主題，花藝師以花卉製作「福氣飛天豬」大型豬年主題花卉雕塑，除了花藝裝置，舞台旁還有松江市觀光及農特產宣傳區，販賣各式日本特色商品。

活動期間有日本著名景點牡丹庭園「由志園」介紹、日本大根島牡丹講座、松江茶道文化、抹茶試喝體驗等。此外，還有花藝老師在現場傳授手工花藝品，開設春節花市DIY講座，民眾可於建國假日花市粉絲專頁或花市第六展覽區現場報名。

永康商圈消費享滿額贈品 牡丹花季折扣

今年建國假日花市和永康商圈進行串聯行銷推廣，民眾至永康商圈消費，可享滿額贈品，以及牡丹花季期間折扣等優惠，相關訊息可上台北市產業發展局官網查詢。

「春節花市暨日本松江大根島牡丹花展」明天起展出到1月31日晚上6點，建國花市營運時間則自1月26日至2月3日每天延長營業至晚上10點，2月4日（除夕）只營業至晚上6點。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/