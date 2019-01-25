台灣治安棒！瓜國男返鄉遇勒索 逃命來台取得居留證

2019-01-25 18:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕想讓孩子在治安好的地方長大！28歲瓜地馬拉的外籍人士劉先生曾是台灣女婿，3年前離婚，攜女兒回瓜國重新生活，未料遇到不肖員工覬覦財富，威脅家人及女兒生命，嚇得劉男攜帶現任妻子與女兒回台灣逃命，去年10月向移民署彰化縣服務站請求在台合法居留證，近日獲得認可，劉先生昨日前往取證表示，經歷返鄉驚魂，覺得台灣治安有保障，決定要留在台灣工作，保護家人。

劉男表示，多年前與前往瓜國經商的前岳父一家人相識、進而與前妻交往，2013年間結婚來台生活，兩人育有2名子女，後來因雙方個性不合，於2016年間協議離婚，他帶著女兒回瓜國生活，之後雙方也各自找到另一半，組成了新的家庭。

回國後卻是惡夢開始！劉男說，返回瓜國幫忙家中事業，卻遇上不肖員工勾結犯罪人士勒索要錢，不從就要對家人不利，幾經思考決定帶妻女到治安良好的台灣，可是因前段婚姻結束，居留證也已過期，一度擔心無法或居留重返瓜國，生命倍受威脅。

移民署彰化縣服務站獲報，派員調查劉男前岳父家，確保雙方保持良好關係，前妻也表達女兒留在台灣才能在安全環境下成長，經評估決定讓劉男取得居留證，讓其一家人都能在台灣合法生活。劉男昨日拿到居留證開心的說，第一件事就是要找到工作，照顧家人。

移民署彰化縣服務站主任林弘志表示，對於曾在我國合法居留之外籍配偶，如取得在台設籍未成年親生子女權利義務之行使或負擔、具有撫育事實或會面交往者，可先申請外交部核發停留簽證入境後，再向移民署申請核發外僑居留證，移民署各服務站都會衡酌個案情況盡力協助，以保障外僑及我國未成年子女家庭團聚權。

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