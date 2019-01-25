南投縣開第一槍 3類山坡地開發案「免繳回饋金」

2019-01-25 22:00

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣境高達95％土地是山坡地，課徵山坡地開發利用回饋金引發民怨，南投縣開全國之先，縣議會今天（25日）通過「南投縣山坡地開發利用回饋金自治條例」，針對自用單一住宅、農舍及農業設施3類開發案，一律免課回饋金，且條例中規定其他類別開發案課徵的回饋金一半應納縣府造林基金專戶，另一半才上繳中央，將送農委會備查後實施。

議長何勝豐說，中央課徵山坡地開發回饋金，未因地制宜，造成縣民沉重負擔，雖然自治條例可能牴觸中央法規，但他希望縣府排除困難實施，議會將做縣府後盾。

自治條例通過 林務局：牴觸中央法規

農委會林務局副局長楊宏志則表示，根據「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，地方政府應依照中央法規來執行回饋金比例，如果地方政府自行訂定自治條例，將牴觸中央法規，還是要按照中央法規執行。

農委會林務局對於山坡地開發利用，訂定「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，回饋金用於林務發展及造林基金。自2014年至去年12月止，南投縣回饋金總共課徵1605件、9898萬餘元。

南投縣農業處指出，山坡地回饋金課徵方式，係以「山坡地開發利用許可面積」，與當期公告土地現值乘積6％至12％計算，以往都授權地方政府視開發利用程度類別，課徵不同比率回饋金，對於自用住宅，縣府大都以6％課稅，但前年12月該辦法修正公布實施後，自用住宅的回饋金課徵改以「建築面積」與公告土地現值乘積11％，建築面積以外的土地面積乘積6％，民眾繳交的回饋金比以往增加。

農業處人員舉例，若在100平方公尺土地蓋60平方公尺自用住宅，每平方公尺土地公告現值1萬元，以往回饋金為6萬元（100平方公尺×1萬元×6％），現在須課徵9萬元（60平方公尺×1萬元×11％）+（40平方公尺×1萬元×6％）。

縣府原訂3％ 議會改為「不予核課」

縣府說，鑑於縣內95％土地是山坡地，在自用土地蓋住宅幾乎都需課徵回饋金，對經濟環境大都弱勢的縣民而言似有劫貧濟富之嫌；另外，農舍及農業設施與農業生產有關，現行9％及6％回饋金課徵乘積比例也太高。為讓民眾興建住宅安身立命，落實居住正義，以及維護縣內農業生產環境，因而訂定「南投縣山坡地開發利用回饋金自治條例」草案，將上述3類開發案回饋金課徵乘積比例，一律訂為3％。

但草案送議會審議時，議員們認為3％的回饋金對縣民仍是一筆不小負擔，因而修改為不予核課，在議會臨時會三讀通過。

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