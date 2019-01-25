中市天津路年貨大街起跑 20萬紅包從天而降沾喜氣

2019-01-25 19:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中最大規模年貨大街「天津路年貨大街」25日熱鬧開幕，現場還舉辦「20萬元財神爺喜從天降撒紅包」，民眾瘋狂搶紅包，氣氛熱絡。天津路服飾商圈管委會說，年貨大街整合吃、喝、玩、樂等生活面向，即日起至2月4日封街舉辦。

市府經發局表示，天津路服飾商圈是中部服飾百貨批發業的最大營運據點，有超過300間服飾店家，就如同台北的五分埔，每當年貨大街期間即天津商圈「秋冬裝清倉大拍賣」，去年更吸引30萬人潮朝聖，是春節期間必去的購物商圈。

農曆春節將至，天津路服飾商圈年貨大街今年以「豐衣足食、迎金豬」為主題，整合吃、喝、玩、樂等生活面向，即日起至2月4日展開。今天在祥獅獻瑞開場下開幕，現場舉辦「20萬元財神爺喜從天降撒紅包」活動，民眾瘋狂搶紅包，氣氛熱絡。

商圈管委會說，「年貨大街」共有300多個攤位，種類豐富多元滿足消費者食、衣、住、行、育、樂需求，商圈會員店家更推出消費滿300元即可兌換摸彩券活動，獎項包括頭獎GOGORO 2電動機車6名、與總價20萬的購衣券等多達206個獎項。

副市長楊瓊瓔在開幕致詞表示，市府團隊將持續和管委會合作，齊力將天津年貨大街行銷到國際，並預祝各店家及民眾新春愉快，發大財。此外，她也預告市長盧秀燕將於2月2日下午1時到天津路年貨大街發送1688份開運紅包，讓民眾沾過年喜氣。

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